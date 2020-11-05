AKP'li bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Yalova Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu, karantina sürecinin başladığını dile getirerek, dua eden herkese teşekkür etti. Başkan Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bir iki haftadır Çınarcık’ta artan Covid-19 vakalarından sonra yakın çevremde dostlarımın da Covid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra ben de test yaptırdım. Az önce test sonucumun pozitif olduğu bilgisi üzerine kendimi evde izole ediyorum" ifadelerini kullandı
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