AKP'li Çamlı bu kez Boğaziçi hakkında konuştu
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili paylaşımda bulundu.
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Boğaziçi'ndeki rektör atamasına yönelik protestoları hedef aldı.
Çamlı, "Bu milleti dinsiz yetiştirmek için Robert Koleji kurulsa da Boğaziçili çocuklarımızı emperyalistlere yedirtmeyeceğiz" diye konuştu.
Çamlı, "Boğaziçi Üniversitesi bizim yüz akımızdır. Her ne kadar para babası Robert ve misyoner Hamlin tarafından kurulmuş olsa da, bu milletin çocuklarını seküler yetiştirmek, dinsiz yetiştirmek için kurulmuş olsa da süreç içerisinde orada gerçekten vatana millete hizmet eden gençler de çıktı" dedi.
"Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör olayı ile ilgili tantana oluşturuluyor" diyen Çamlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef alarak, "İstanbul'un CHP İl Başkanı var bir domuzu üç dakikada yemekle övünen kadın... Orada bir eyleme katıldı. Bu bir örgüt hareketi orada icra edildi tıpkı Gezi olayındaki üç beş ağaçtan yola çıkılarak ülkeyi kaosa sürükleme çalışması yapıldığı gibi, Boğaziçi'nde de bir kibrit çaktılar. Fakat orayı bunlar ellerinden bırakmak istemiyorlar, başaramayacaklar. Boğaziçili çocuklarımızı emperyalistlere yedirtmeyeceğiz. Biliyorsunuz 'sözde cumhurbaşkanı' diyor. Kim diyor bunu? Kasetle genel başkanlığa gelen adam" ifadelerini kullandı.
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