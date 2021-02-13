AKP'li Faruk Gökkuş: Gazeteciler de politikacılar da öldürülür...

13 Şubat 2021 Cumartesi, 02:35

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı “Demokraside gazetecilerin dövüldüğü görülmüş müdür? Siz hiç gazetecilerin siyasetçilerin sokaklarda pusulara düşürülüp mevzi alınıp dövüldüğünü gördünüz mü?” dedi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Gazeteciler de öldürülür, politikacılar da öldürülür. Demokratik ülkelerde hukuk bunların faillerini yakalar gereğini yapar” karşılığını verdi.

İBB'ye ait sosyal konutların hak sahibi olmayan kişilere tahsis edildiğine ilişkin raporu üzerine mecliste çıkan ‘tetikçi müfettiş’ tartışması, bugünkü toplantıda, AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın "Müfettişler ısmarlama rapor yazıyor" sözleriyle yeni boyut kazandı. Tartışmalar üzerine birleşime verilen aranın ardından İYİ Parti Meclis Üyesi Suat Sarı, söz alarak şunları söyledi:

"Arkadaşlar demokrasiden bahsediyor ama demokrasi olan ülkelerde bir gazeteci dövülür mü? Bir gazetecinin, bir siyasetçinin pusuya düşürülüp, mevzi alınıp dövüldüğünü gördünüz mü? Medyanın yüzde 90’ının bir görüşün etrafında toplandığını gördünüz mü? Demokrasilerde siz kadınların sürekli öldürüldüğünü gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin öğrencilerine ‘Gece geliriz işinizi bitiririz’ dendiğini gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin profesörünün çıkıp da 'Laiklik kaldırılsın' dediğini gördünüz mü?”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Dünyanın her yerinde suç işlenir. Gazeteci de öldürülür, politikacılar da öldürülür, asker de öldürür, polis de öldürülür. Demokratik bir ülkede hukuk bunları yakalar. O dediğiniz gazetecinin dövülmesi olayında da failler yakalanmıştır, hukuk gereğini yapacaktır” dedi.