AKP'li Göksu, Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu 7 medya kuruluşuna meydan okudu

24 Haziran 2021 Perşembe, 12:03

Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu, yönetiminde ortaya çıkan skandal iddiaların ardından kendini aklamaya çalışıyor. Göksu, hakkındaki skandalları haberleştiren Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu 7 medya kuruluşuna meydan okudu. Tevfik Göksu, 'Hodri Meydan' diyerek, gazetemiz Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1’i cuma günü 11.00'de basın toplantısına davet etti.

Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB’nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış, algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadesini kullandı.