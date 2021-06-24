AKP'li Göksu, Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu 7 medya kuruluşuna meydan okudu

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, hakkında çıkan skandal iddiaların ardından kendini aklama çalışması başlattı. Göksu aralarında gazetemizin de bulunduğu 7 basın yayın kuruluşunu cuma günü 11.00'de basın toplantısına davet etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 12:03
AKP'li Göksu, Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu 7 medya kuruluşuna meydan okudu
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Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu, yönetiminde ortaya çıkan skandal iddiaların ardından kendini aklamaya çalışıyor. Göksu, hakkındaki skandalları haberleştiren Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu 7 medya kuruluşuna meydan okudu. Tevfik Göksu, 'Hodri Meydan' diyerek, gazetemiz Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1’i cuma günü 11.00'de basın toplantısına davet etti.

Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB’nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış, algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadesini kullandı.


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