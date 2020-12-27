AKP'li isim Nagehan Alçı'yı hedef aldı: Kimleri baş tacı etmişiz!
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili sarf ettiği sözler üzerinden sert tepki gösterdi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını savunan sözleri nedeniyle AKP'li Mehmet Metiner tarafından sert şekilde eleştirildi.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir televizyon kanalını izliyorum. Reis’in bir dönem uçağında sıkça ağırlanan bir bayan gazeteci nasıl da AİHM kararını savunuyor. Nasıl da Demirtaş’ın salıverilmesini hararetle savunuyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlışlığı vs Kimleri baştacı etmişiz geçmişte" diyen Metiner, kimden bahsettiğini de daha sonraki paylaşımında "Meraklılarına cevabımdır: Bahsettiğim bayan kişi NAGEHAN ALÇI’dır" diye açıkladı.
İşte Metiner'in paylaşımları:
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