AKP'li meclis üyeleri Bekir Coşkun için verdikleri oyu geri çekti
Buca Belediyesi meclis toplantısında geçen ay Menderes Mahallesi'nde yapımı süren parka Bekir Coşkun'un verilmesine 'Kabul' diyen AKP'li meclis üyeleri bu kez karar değiştirdi. AKP'li üyeler verdikleri yeni önerge ile kabul oylarını geri çekti.
Buca Belediyesi meclis toplantısında geçen ay Menderes Mahallesi'nde yapımı süren parka Bekir Coşkun'un verilmesine 'Kabul' diyen AKP'li meclis üyeleri bu kez karar değiştirdi. AKP'li üyeler verdikleri yeni önerge ile kabul oylarını geri çekti.
CHP OYLARIYLA MECLİSTEN GEÇTİ
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde yapımı süren parka merhum Gazeteci Bekir Coşkun'un adını verip heykelini dikmeye hazırlanan Buca Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısına AKP'li meclis üyelerinin karar değişikliği damga vurdu. Geçtiğimiz ay Bekir Coşkun'un adının parka verilmesine kabul oyu veren AKP'li üyeler bu kez Coşkun'un AKP aleyhindeki yazılarını gerekçe göstererek kararın yeniden oylanması için önerge sundu. Yeniden oylama sonrası AKP ve MHP'nin ret oyuna rağmen CHP'li üyelein oylarıyla parka Bekir Coşkun'un adının verilmesi kabul edildi.
2 METRELİK HEYKEL
4 bin metrekarelik alanda yapımı süren Buca Belediyesi Bekir Coşkun Parkı'nda zemin düzeltme çalışmalarının ardından yürüyüş ve araç yolları düzenlendi. Peyzaj düzenlemesinin ardından montajların yapılmasıyla park kullanıma hazır hale gelecek. Proje kapsamında yürüyüş yolu, oturma alanları, oyun alanı, spor alanı yer alacak. Parkın 2021’in ilk döneminde açılması planlanıyor. Parkta kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli de olacak.
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