AKP'li meclis üyesi kazada yaşamını yitirdi
Ağrı Belediyesi AKP Meclis Üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Suluçem Kavşağında meydana geldi. Doğubayazıt ilçesinden Ağrı kent merkezine giden Musa Kazım Şahin (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Musa Kazım Şahin ile yanındaki oğlu Toprak Şahin (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla baba ve oğlu Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağrı Belediyesi AKP Meclis üyesi olan Musa Kazım Şahin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğlu Toprak Şahin'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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