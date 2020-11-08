AKP’li Mehmet Metiner, Berat Albayrak paylaşımını sildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmasının ardından AKP’li eski vekil Mehmet Metiner çarpıcı bir açıklamada bulundu. Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayarak, ''At izinin iti izine karıştığı, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri ise dikkat çekti.
Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Metiner, çarpıcı ifadeler kullandı.
Metiner'in sildiği o paylaşım şöyle:
"Şimdilik şu kadarını söylemekle yetineyim: O kadir kıymet bilmeyen kifayetsiz muhterislere, elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere asla hakkımızı helal etmiyoruz. Vakti geldiğinde söyleyecek başka sözümüz olur elbet"
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