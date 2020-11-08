AKP’li Mehmet Metiner, Berat Albayrak paylaşımını sildi

08 Kasım 2020 Pazar, 23:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayarak, ''At izinin iti izine karıştığı, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri ise dikkat çekti.

Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Metiner, çarpıcı ifadeler kullandı.

Metiner'in sildiği o paylaşım şöyle:

"Şimdilik şu kadarını söylemekle yetineyim: O kadir kıymet bilmeyen kifayetsiz muhterislere, elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere asla hakkımızı helal etmiyoruz. Vakti geldiğinde söyleyecek başka sözümüz olur elbet"