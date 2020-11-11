AKP'li Pakize Mutlu Aydemir koronavirüse yakalandı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:09

AKP Milletvekili Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da, Aydemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti: "AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’in koronavirüse yakalandığını üzülerek öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor bir an evvel sağlıkla görevine dönmesini temenni ediyorum."