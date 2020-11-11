AKP'li Pakize Mutlu Aydemir koronavirüse yakalandı

AKP Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, koronavirüse yakalandı. Bir süre karantina altında olacağını belirten Aydemir, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" diyerek koronavirüse karşı önlemlere uyulması konusunda çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:09
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AKP Milletvekili Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da, Aydemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti: "AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’in koronavirüse yakalandığını üzülerek öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor bir an evvel sağlıkla görevine dönmesini temenni ediyorum."


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