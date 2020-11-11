AKP'li Pakize Mutlu Aydemir koronavirüse yakalandı
AKP Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, koronavirüse yakalandı. Bir süre karantina altında olacağını belirten Aydemir, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" diyerek koronavirüse karşı önlemlere uyulması konusunda çağrı yaptı.
AKP Milletvekili Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da, Aydemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti: "AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’in koronavirüse yakalandığını üzülerek öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor bir an evvel sağlıkla görevine dönmesini temenni ediyorum."
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