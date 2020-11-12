AKP'li Şirin Ünal tutanak sildirdi: 'Meclis’te büyük bir suç işlendi'

12 Kasım 2020 Perşembe, 11:32

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 2021 Yılı Bütçe Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde “tutanaklarla oynama” tartışması yaşandı. CHP’li Mehmet Bekaroğlu, kendisi hakkında sarf edilen ve daha sonra “hakaret davasına” da konu olabilecek “düzeysiz” kelimesinin tutanaklardan silindiğini söyledi.

CHP’li Bekaroğlu ile AKP’li Şirin Ünal arasında 6 Kasım’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. O sırada oturumu yöneten Ünal, Bekaroğlu’nun bazı eleştirileri nedeniyle Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a söz vermek istedi.

Bekaroğlu, Ünal’ın o sırada kendisi hakkında “düzeysiz” kelimesini sarf ettiğini aktardı. Bu söz tutanaklara, “Sizin hakkınızda söylediği birkaç tane ‘husus’ vardı, onlara cevap vermek için size söz veriyorum” şeklinde geçti. Tutanaklara göre Bekaroğlu ise bu sözlere yanıt olarak, “Cevap hakkı ayrı bir şeydir, ‘düzeysiz’ konuşma ayrı bir şeydir. ‘Düzeysiz’mişim, ayıp ya” dedi.

Ünal’ın “düzeysiz” sözünün tutanaktan silindiğini ancak kendisinin kullandığı “düzeysiz” kelimesinin silinmediğini söyleyen Bekaroğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Sanki kendi kendime ‘düzeysiz’ demişim gibi aktarılmış. Böyle bir şey mümkün değil. Meclis’te büyük bir suç işlendi. Resmi tarihle oynuyorlar. Böyle bir şey ilk kez yaşanıyor” diye konuştu.

AKP’nin bir an önce ses kayıtlarını kamuoyu paylaşması gerektiğini dile getiren Bekaroğlu, “Tutanaktan kelime çıkarmak büyük suçtur. Asla küçümsenemez. Kutsal sayılabilecek, konuşmalarımızın belgesi olarak kalacak bir tutanaktan asla tek bir harf bile çıkarılamaz. Bunu yapan kimse suçludur. Beni düzeysizlikle suçlayanlar söylediklerine bile sahip çıkamadı ve en büyük haksızlığı yaptı. Bunun araştırılması lazım. Yapılanın adı sahteciliktir” ifadelerini kullandı.