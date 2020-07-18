AKP'li vekil, Tunç Soyer'in 'süt ambalajıyla' sübliminal mesaj verdiğini savundu

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 18:51

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in eski Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde çocuklara dağıtılan sütlerin görseliyle Tunç Soyer döneminde dağıtılan sütleri karşılaştırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Dağ, süt ambalajında yer alan gökküşağı görselinde 'subliminal' mesaj olduğunu iddia etti. Belediye, sağıttığı sütlerde son 3 yıldır aynı logoyu kullanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in süt ambalajlarına sübliminal mesaj yerleştirdiğini iddia eden Hamza Dağ, sütlerin fotoğrafını paylaşarak, 'Neyin mesajı bu' dedi.

DAĞ'IN PAYLAŞIMI: