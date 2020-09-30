AKP'li vekilden yazarımız Kırıkkanat'a hakaret
AKP İstanbul Milletvekili "Yeliz" lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı, gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat'ın sosyal medya paylaşımına hakaretle yanıt verdi.
TBMM'de "Yeliz" ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat'a hakaret etti.
Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değeri rekor seviyede düşerken, yazarımız Kırıkkanat, sosyal medya hesabından Ahmet Hamdi Çamlı’nın konuşmasını paylaştı.
Çamlı’nın “Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan…” diye başladığı konuşmaya yanıt veren Kırıkkanat “Hay dedene de sana da” ifadelerini kullandı.
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Kırıkkanat’ın ifadelerine yanıt veren Çamlı ise “Nesli tükenmiş, Kokoş kemalist rahibe seni…” diye hakaret etti.
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