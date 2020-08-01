AKP’li vekilin kurucusu olduğu vakıf, Sayıştay’ın uyarılarını dinlemedi

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Kütahya İl Özel İdaresi’nin, kendi sorumluluğunda olan yoksullara mikro kredi verilmesi görevini, kurucu başkanlığını eski AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün yaptığı Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na (TİSVA) devrettiği ve bu kapsamda vakfa 2012-2014 yılları arasında 90 bin TL verdiği ortaya çıktı. Vakıf ise aldığı 90 bin TL’ye karşın 4 yıl boyunca Kütahya’da herhangi bir faaliyette bulunmadı.

İdare konuya ilişkin Sayıştay’ca defalarca uyarılırken, usulsüzlük 6 yılda ancak “kısmen” giderilebildi. Sayıştay Başkanlığı’nın Kütahya İl Özel İdaresi 2014 yılı denetim raporuna göre il özel idaresi, başkanlığını Akgül’ün yaptığı TİSVA ile 22 Haziran 2012’de protokol imzaladı ve kendi sorumluluğunda olan yoksullara mikro kredi verilmesi görevini bu vakfa devretti.

İdare, protokol kapsamında vakfa 2012-2014 arasında 30’ar bin TL olmak üzere toplam 90 bin TL verdi. Ancak bu para, yasanın öngördüğü şekilde nihai kullanıcıya değil, vakfa verildi. Paranın, vakfın tespit edeceği yoksullara verileceği belirtildi.

Vakfa yapılan ödeme de kurumun bütçesinin alacak hesabına yazılması gerekirken “doğrudan gider” yazılarak kaydedildi. Yani idare, vakfa verdiği yardım paralarının nasıl kullanıldığını takip etmedi.

VAKFIN FAALİYETİ YOK

Bu usulsüzlük üzerine Sayıştay, 2014’te idareyi uyardı ve verilen yardım paralarının kaydını tutması gerektiğini belirtti. İdare de Sayıştay’a verdiği yanıtta, 2015’te paraların kayıt altına alınacağını söyledi. Ancak Sayıştay’ın 2016 raporuna göre, idare paraları “alacak” olarak kaydetmemeye devam etti.

Raporda, 2016’ya kadar 90 bin TL’nin geri dönüşünün sağlanamadığı belirtilerek “Vakfın halihazırda Kütahya’da herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı da öğrenilmiştir” denildi. Yani, vakfın aldığı 90 bin TL’ye karşın Kütahya’da 4 yılda herhangi bir çalışma yapmadığı tespit edildi. Sayıştay’ın konuya ilişkin son olarak hazırladığı 2018 yılı denetim raporunda usulsüzlüğün kısmen giderildiği görüldü.

Raporda, 90 bin TL’nin idare hesabına “alacak” olarak kaydedildiği belirtilerek “Vakıf aracılığı ile kullandırılan mikro kredilerin idare hesaplarında muhasebeleştirilmesi sağlanmış, kullandırılan tutarın iadesi hususunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. İade işlemi tamamen gerçekleşmediğinden kısmen düzeltilen husus olarak değerlendirilmiştir” denildi.