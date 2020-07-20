AKP’nin büyümede öncü sektörü inşaatta işler durdu

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

AKP’nin büyümede lokomotif sektör olarak belirlediği inşaat sektöründe son üç yıldır daralma yaşanıyor. Yeni konut projesinin olmadığı, 1 milyona yakın da konut stokunun bulunduğu sektörde işlerin durması istihdamı vurdu.

Hükümetin düşük faizli kredilerle canlandırmaya çalıştığı sektörde, son 1 yılda 361 bin, son 3 yılda ise 578 bin işçi işsiz kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, inşaat sektöründe işgücüne ilişkin gelişmeleri araştırdı. İnşaat sektörünün, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında itibaren sürekli ön plana çıkardığı sektörler içinde yer aldığına dikkat çeken Demirtaş, sanayi ve üretim ağırlıklı ekonomik büyüme yerine, kontrolsüz bir şekilde büyüyen inşaat sektörünün bugün büyük bir krizin içine sürüklendiğini söyledi.

2018-2019 döneminde sektörün ortalama yüzde 9 oranında küçüldüğünü dile getiren Demirtaş, Eylül 2019 itibarıyla da inşaat sektörünün parasal büyüklüğünün önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3 daraldığını kaydetti. Demirtaş, “2019 Ocak-Ekim döneminde yeni konut satışında sektördeki daralma 2018’in aynı dönemine göre yüzde 28.4 gibi rekor seviyede gerçekleşmiştir” dedi.

Demirtaş, sektör zaten büyük bir gerilemenin içindeyken salgının başlaması ile daha da zorlu bir sürece girildiğine işaret ederek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerini paylaştı. Buna göre, Temmuz 2017’de inşaat sektöründeki işçi sayısı 1 milyon 828 bin 455 kişi iken, Temmuz 2018’de 1 milyon 805 bin 928 kişiye düştü.

2019’da 1 milyon 280 bin 618 kişi olan istihdam 2020 rakamına göre ise 1 milyon 250 bin kişi olarak açıklandı. Demirtaş, “Bu rakamlara göre, inşaat sektöründe son 1 yılda 361 bin, son 3 yılda ise 578 bin kişi işsiz kalmıştır. Sektördeki hızlı daralmanın faturasını da yine işçiler ödemektedir” dedi.

İŞ KAZALARINDA EN RİSKLİ İKİNCİ SEKTÖR

Demirtaş, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın verilerine göre ise sektörde kayıt dışının yüzde 36 olduğunu söyledi. Çalışanların çok riskli işlerde yeterli güvenlik önlemi alınmaksızın çalıştıklarınına dikkat çeken Demirtaş, geçen yıl en az 1736 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini, yüzde 19’luk oranla en fazla ölümün yaşandığı ikinci iş kolu olduğunu dile getirdi. Demirtaş, sektörün sorunlarının araştırılması için Meclis’te önerge de verdi.