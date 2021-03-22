Yeniçağ yazarı Uğuroğlu'ndan dikkat çeken Bahçeli yorumu: AKP'yi kapattırmak mı istiyor?

22 Mart 2021 Pazartesi, 11:16

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Orhan Uğuroğlu, "Bahçeli'den çok şüpheleniyorum" başlıklı yazısında, Bahçeli'nin, AKP'yi kapattırmak istediğini iddia etti.

Uğuroğlu, "Bahçeli'den çok şüpheleniyorum... Bahçeli'nin amacı; AKP'yi de kapattırmak mıdır? Söz verdiği gibi; Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir" ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP biliyorsunuz parti kapatılmasına karşıydı.

- Erdoğan ve AKP'liler HDP kapatılma davasında okların kendilerine döneceğinden endişe mi ediyorlardı?

MHP ise özellikle son aylarda HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yoğun baskı yapmaya başladı.

Bugüne kadar 'erken seçim' çıkışları ile siyasete yön veren Devlet Bahçeli ne yapmak istemektedir?

'Başbakan ve hükümetinin Yüce Divan'a çıkma günü yaklaşmaktadır' diyen Bahçeli'nin sözlerini hatırlayarak kendi kendime soruyorum?

Hele hele Başsavcılığın HDP iddianamesini 'Çözüm Süreci' bölümü ile ekindeki 'İmralı notları' kitabını da görünce;

- Bahçeli'den çok şüpheleniyorum...

Bahçeli'nin amacı;

- AKP'yi de kapattırmak mıdır?

Söz verdiği gibi;

- Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir?"