Aksaçlılar'dan çağrı: Çözüm demokrasi ittifakını kurmakta
İçerisinde yazar, oyuncu, gazeteci, bilim insanı ve siyasetçilerin bulunduğu “101 Aksaçlı” ortak bir çağrı yayımladı. “Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek tek işlemez hale getiriliyor” vurgusu yapan “101 Aksaçlı”, “Haklarımızı talep etme zamanıdır” dedi.
Aralarında gazetemiz yazarları Ali Sirmen, Şükran Soner, Zeynep Oral’ın yanı sıra Altan Öymen, Ahmet Türk, Zülfü Livaneli, Moris Gabbay, Nurettin Sözen, Orhan Pamuk, Murat Karayalçın, Müjde Ar, Genco Erkal, Gençay Gürsoy Bülent Ortaçgil’in bulunduğu 101 yazar, oyuncu, gazeteci, bilim insanı ve siyasetçinin imza attığı metin “Aksaçlılar sesleniyor” başlığıyla YouTube’dan yayımlandı.
‘Hepimiz tehdit altındayız’
“Ülkemiz bugüne kadar böylesine koyu bir karanlık, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, toplumsal doku çürümesi, dünyada yalnızlaşma, itibarsızlaşma yaşamamıştı. Anayasa fiilen askıya alınmış durumda, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı Saray’ın emri altında, kolluk güçleri keza. Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek tek işlemez hale getiriliyor” denilen çağrı metninde “101 Aksaçlı”, muhalefete şöyle seslendi: “Topyekûn tehdit ancak topyekûn karşı koyuşla bertaraf edilir. Çözüm; bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır.”
Çağrının son bölümünde gençlere seslenen “101 Aksaçlı”, “Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin. Yarının aydınlığı sizlerin ellerinde. Ve biz Aksaçlılar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz” dediler.
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