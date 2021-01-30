Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu: Sıvılar incelenecek
Aksaray’da AFAD ekiplerince 4 katlı apartmanın bahçesinde gömülü, içinde sıvı bulunan 11 bidon bulundu. Özel kıyafetler giyerek, bidonları inceleyen ekipler, sıvılardan numuneler alıp, laboratuvara gönderdi.
Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta, 4 katlı apartmanda bahçeyi temizleyen bina sakinleri, toprağa gömülü bidonları gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri, inceleme başlattı. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek, 11 bidonu çıkardı. Bidonlar, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Sıvılardan alınan numuneler ise tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.
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