Aksaray’ın ilçelerinde esnafı dinleyen Akşener, yoğun şikâyetle karşılaştı

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Aksaray’da elektrik borcunu ödeyemeyen esnaf ve çiftçiler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tefecilerin eline düştüklerini söyledi. Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından çıktığı yurt gezileri kapsamında dün Aksaray’ın Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnaf ve çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Yurttaşların sorunlarını dinleyen Akşener’e elektrik faturalarından şikâyet eden bir esnaf, “Kayıp kaçak bedeli ödüyoruz. Geçen yıla göre yüzde 60 fazla elektrik faturası ödüyoruz. Güneydoğu’daki kaçak bedelin faturası da bize yansıtılıyor, bu bizim suçumuz mu?” dedi.

Akşener de esnafa, “Sadece bu da değil İstanbul’da geçmediğiniz köprünün, tünelin de faturasını ödüyorsunuz. Biz burada propaganda amaçlı gezmiyoruz. Burada sıkıntılarınızı, sorunlarınızı not alıyorum. Çözüm bulmak için çalışıyorum” dedi.

Çiftçi olduğunu belirten bir yurttaş da “Elektrik faturam 26 bin lira geldi. Bu faturaları öderken icralık oluyoruz zor duruma düşüyoruz. Faturaları ödemek için tefeciye gidiyoruz, bir şeyler satıyoruz, orayı ödüyoruz. 26 bin liralık fatura ödenmeyince 40 bin lira oluyor. 4-5. ayda gelen faturaları tefeciyle hallediyoruz” şikâyetinde bulundu.

‘SINIFSAL BAKARIM’

Akşener, Aksaray Ortaköy’deki bir markette ise 1998-2000 yılları arasında ülkü ocakları ikinci başkanı olduğunu söyleyen bir yurttaşla ilginç bir diyalog yaşadı.

Akşener’e, “Şunu iyi öğrendim bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşından sonra konuşmaya başladım. Ezildikçe kapitalizm karşıtı bakıyorum. Sosyalist değilim, ülkücüyüm, Türkçüyüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal’ciyim ama değişmeyen tek şey kapitalizm, kahrolsun kapitalizm” dedi.

Bunun üzerine Mural Akşener de yurttaşa, “Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım, zengin fakir üzerinden bakarım. Sınıfsal bakmak şu; Bu sınıfsal arası geçirgenliği sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti herkese anlatacağım”yanıtını verdi.