Akşener'den Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Başıma silah dayasalar mümkün değil

14 Ağustos 2020 Cuma, 22:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Söz Meclisi programında Çiğdem Akdemir’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akşener, ''Sayın Devlet Bahçeli, aslında 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı şimdiye kadar. İlk defa şahsen beni davet etti. Bu ev sözü yani özellikle kocaman yazılmış ‘ev’ sözü ‘MHP'ye dön’ anlaşıldı.Fakat ben o mesajı benden ziyade Sayın Erdoğan'a yönelik bir parmak sallama gibi algıladım. Dün mü önceki gün mü yapılan açıklamanın da aynı şekilde yapıldığını düşünüyorum. Parlamenter sistemle ilgili aynısını düşünüyorum. Çünkü, ben de cevap olarak dedim ki Sayın Erdoğan'a, ‘Ya ortağınla biraz ilgilen, biraz ilgisiz kalındığı zaman dönüp her seferinde bize bir şey söylüyor.’ Erdoğan benim mesajımı algıladı. Benim eve dönme çağrısını tercüme etti. 'Eve dön' çağrısında evi MHP olarak değil Cumhur İttifakı olarak tanımladı. Sayın Bahçeli'nin neyi kastettiği meçhul kaldı.Biz İYİ Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir.Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil'' dedi.

"ERDOĞAN, SEÇİLENE KADAR TAŞ DEVRİ'NDE YAŞIYORDUK"

Sayın Erdoğan, seçilene kadar Taş Devri’nde yaşıyorduk diyen Akşener, ''Buzdolabı çamaşır makinesi biliyorsunuz yani Taş Devri’nde yaşıyorduk. Sayın Erdoğan, seçilinceye kadar ambulansların olmadığı dönemde, yani anlayacağın Taş devrinde yaşıyorduk'' dedi.

ALBAYRAK’IN ‘DOLARLA MI MAAŞ ALIYORSUNUZ?’ SÖZLERİNE YANIT

Akşener, ''Berat Albayrak’ın açıklamalarını ciddiyetsizlikle karşılıyorum. Dolarla maaş alan adam, doların artmasından niye endişe duysun, bir kamyon para alıyor. Türk parasının değeri düşüyor. Peki siz doların inmesiyle çıkması ile ilgili olarak yani sizi beni ilgilendirmediğini, yani bizim dolarla işimiz olmadığı için söylüyorum. Derdimiz yok, peki ama benim aldığım deterjanın fiyatı artıyor. Benim aldığım günlük ihtiyaçlarından bahsediyorum. O elektrik parasının uçması sebebiyle diyelim ki toruna bir dondurma aldık, onun da fiyatı uçuyor.Türkiye'nin özellikle kobilerin ihracat yapsın veya yapmazsın bütün hammaddelerinin çoğunluğu ithal. Ya siz bir üretim modeli geliştirmemişsiniz yani kalkınmaya sürdürülebilir kalkınma diye bir vizyonunuz dahi yok. Dolar arttıkça para halktan çıkıyor. Bunu bilmeyen Bakan, Ekonomi Bakanı olmuş" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Akşener, ''Sayın Davutoğlu ve Babacan ne yaptılar. Önce kendi partileri bünyesinde bu yanlıştır şöyle olsun böyle olsun dediler, sonra ayrıldılar ve parti kurdular. Ben kendilerine başarılar diledim.Bizim partimize de herkes bir şey söylüyor da bu ahlaki tutumu göstermek lazım. Dolayısıyla bugün itibariyle Muharrem İnce konusu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işidir. CHP'den ayrılıp parti kurarsa, 'Hayırlı olsun' derim'' şeklinde konuştu.