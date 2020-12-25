Akşener'in "evime dönüyorum" yanıtı sosyal medyada kampanyaya dönüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. İYİ Partili milletvekillerinin ve partililerin yanı sıra birçok yurttaş da "evime dönüyorum" etiketiyle fotoğraf paylaşarak, Akşener'e destek verdi.
Bahçeli'nin evine dön çağrısına Akşener'in verdiği "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" yanıtı sosyal medya kampanyasına dönüştü.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Ümit Özlale, Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ve partili Mehmet Aslan'ın da aralarında bulunduğu pek çok isim, gece boyunca evlerinden "evime dönüyorum" etiketiyle paylaşım yaptı. Yurttaşlardan da kampanyaya destek geldi.
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