Aksoy 16 ayda yaptıklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı

28 Ağustos 2020 Cuma, 07:41

Aksoy, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmaları anlattı, “Ahmet Kaya Parkı” açılışına davet etti. Ziyaret sırasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Menemen Belediyesi Çocuk Dergisi, Menemen topraklarına ekilen karakılçık buğdayından yapılan ekmek ve kurabiye, sabun ve minyatu¨r Kubilay heykeli hediye eden Başkan Aksoy, ayrıca 1 Eylu¨l Du¨nya Barış Gu¨nu¨’nde açılışını yapacağı Ahmet Kaya Parkı açılışına da davet etti. Dar gelirli vatandaşların yaşadığı Asarlık bölgesinde açılışı yapılacak “Ahmet Kaya Parkı”, orada yaşayan çocuklar ve bu¨yu¨kler için bir sosyalleşme alanı olacak.

Ziyaretin çok olumlu geçtiğini kaydeden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Genel Başkanımıza projelerimiz ve çalışmalarımızdan bahsettik. 16 ay gibi kısa bir zamanda 16 projeyi hayata geçirmemizin yanı sıra, özellikle pandemi su¨recinde ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde başarılı bir su¨reç geçirdik ve bu çalışmalar nedeniyle yurtdışından da bu konuyla alakalı bir ödu¨l aldık. Aynı azim ve kararlılıkla Menemen için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Menemen için” açıklamasını yaptı.