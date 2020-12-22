Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditi ile ilgili savcılığa ifade verdi
Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidi ile ilgili bugün savcılığa ifade verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusuyla ilgili olarak ifade verdiğini duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli’ye Alaattin Çakıcı’yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır.”
Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Başsavcılığı ifadesinin alınması için Çakıcı’nın ikametinin bulunduğu Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına talimat göndermişti. Aradan geçen uzun süreye rağmen ifadenin alınmaması üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün yaptığı açıklamada Ankara başsavcılığını eleştirmişti.
Öztrak dün şu açıklamayı yapmıştı:
“Genel Başkanımız, sarayın ufak ortağının çabalarıyla cezaevinden çıkarılan mafya bozuntusu tarafından açıkça tehdit edildi. Siyaset üzerine mafya gölgesi düştü. Sarayın ufak ortağı bunun arkasında durdu, sahiplendi. Tam bir hafta önce, ‘Savcılık, bu saldırganın ifadesini aldı mı’ diye sormuştum. Bundan bir ay önce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı yazmış. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yazılan hakaret ve tehdit içerikli olduğu iddia edilen yazının yayınlandığı twitter hesabının kendisine ait olup olmadığı… Herkesin gözü önünde yapılan tehditlerin, onca hakaretlerin iddiası mı olur? Savcılık başka neyi merak ediyor: Bu yazıyı kendisinin yazıp yazmadığını, yazdıysa da nerede yazdığını…Güler misin; ağlar mısın? Yahu Ankara’dan Bodrum Savcılığı’na resmi yazı yazıp, niye zahmet ettiniz? Siz bu üslupla, bu sorularla zaten niyetinizi belli etmişsiniz. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri tehdit edilince, savcılar nedense resen soruşturma bile açma cesaretini bulamaz. Bir de üstüne, tehdit ve hakaret savuran şahsı; bir zahmet çay içerken, kopya verdiği iki üç soruyu cevaplasın diye kibarca davet eder. Ama bu memlekette AK Parti Genel Başkanı’na, sosyal medyadan bir eleştiri yapsanız savcılık hızla resen soruşturma başlatır. Sabaha karşı evinizden yaka paça alınırsınız. Öyle savcılığa davet edilmezsiniz, derdest edilirsiniz. Yine sade vatandaşsanız davanız yıllarca yargıda bekler, adalete bir türlü ulaşamazsınız.”
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