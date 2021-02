Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı

12 Şubat 2021 Cuma, 20:14

Deutsche Welle Türkçe'de Nevşin Mengü’nün programına katılan Ali Babacan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bizi çok yakından izliyorlar ve gerçekten uykularının kaçtığını düşünüyoruz" diyen Ali Babacan, AKP'nin DEVA Partisi'nden çekindiğini söyledi.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI: “GERÇEKÇİ DEĞİL”

Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını "gerçekçi" bulmadıklarını belirterek "Acil olan sistem değişikliği" dedi. Parlamenter sisteme geçişin gerekli olduğunu söyleyen Babacan, "Böyle bir zihniyetle başkanlık sistemini ya da parlamenter sistemi konuşsanız ne olur? Anayasa'ya istediğinizi yazın. Zaten uymuyorlar ki" ifadelerini kullandı.

HDP İLE GÖRÜŞME

HDP heyetiyle yaptığı görüşmeyi anlatan Babacan, HDP heyetine, "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirttik. Siyasetin üzerinde hiçbir örgütün gölgesinin dolaşmaması gerektiğini söyledik" dedi. Babacan, HDP'nin kapatılması konusunda da "Prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

17-25 ARALIK ÇIKIŞI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 17-25 Aralık süreciyle ilgili “ O günün tozu dumanı arasında tartışılmadı. Benim bildiğim bir şey var; devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor. Kurşun kalemle bir yere bir şey yazın onun on tane fotokopisi çekilir" dedi.

"Günün birinde 17-25 soruşturmalarına dönülür bakılır" diyen Ali Babacan, ülke gündemindeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Babacan, 17-25 Aralık soruşturmaların tekrar açılabileceğini belirtti.

DEVA Partisi lideri Babacan, 17 Aralık yargı ile kolluk kuvvetlerinin Türkiye için hazırladığı 'mini bir darbe' olduğunu öne sürerek, "İşin yolsuzluk boyutu var mı? Oralara da bakılması gerekir" şeklinde konuştu.

Mengü’nün "Yolsuzluk boyutu var mı? " sorusuna Babacan, "Ona herhalde bir gün bakılır. O dönemde tam bakılamadı. O dönemde mini darbe teşebbüsü o kadar önemli temaydı ki kimse yolsuzluk boyutuna bakmadı. Böyle bir şey olur mu denildi. Günün birinde dönüp o tarafa bakmak gerekir. O toz dumanda yolsuzluk konusu biraz gerilerde kaldı" yanıtını verdi.

"Siz devleti iyi tanıyorsunuz, günün birinde dönülür bakılır mı?" yönündeki soruya ise Babacan, "Benim bildiğim bir şey var devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor. Kurşun kalemle bir yere bir şey yazın onun on tane fotokopisi çekilir. Bir not yazın, onun kaç tane fotokopisi çekilir. Bir sürü arşivlere gider. Devlet arşivini biraz arayınca her şey çıkar" diye cevap verdi.

"DEVLETİN ARŞİVİNDEN KAYBOLMAZ"

