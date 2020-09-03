Ali Cabbar'dan soyu tükenen hayvanlar için anıt: 'Son Gergedanı Ben Vurdum'

03 Eylül 2020 Perşembe, 10:05

Sanatçının, “Son Gergedanı Ben Vurdum” adlı kentsel alan yerleştirmesi, ganimet odası kavramı üzerinden insanın yaban hayatı yok edis¸ine dikkat çekiyor. Soyu tükenen hayvanlara güncel anıt niteliği taşıyan proje, her biri üç metre boyutunda 11 adet branda tuvalden oluşuyor.

Sanatçı, Yanköşe’nin 20 metrelik duvarlarının içe dönük yapısından esinlenerek, mekânı, avcıların öldürdükleri hayvanların kafalarını sergiledigˆi bir ganimet odasına dönüştürüyor. Projenin ismi, ganimet odasının karakterleri arasında yer alan ve boynuzu için kaçak avlanma sonucu doğada soyu tükenen Kuzey Beyaz Gergedanı’na gönderme yapıyor. Boynuzlarının görkemiyle ganimet avcılarının popüler hedeflerinden biri olan Anadolu dagˆ keçisi de son dönemdeki av turizmi tartışmalarının ardından projeye eklenen hayvanlar arasında yer alıyor. Ali Cabbar, dogˆaya sorumsuzca zarar veren insanın ileride kurban haline geleceğini vurgulamak için kendi kafasını da ganimet odası duvarına dahil ediyor.