Ali Erbaş'tan 'yeni meal' mesajı

19 Mart 2021 Cuma, 23:02

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunca Kur'an-ı Kerim meallerinin geliştirilmesi amacıyla çevrim içi olarak düzenlenen "Meallerde Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı"nın kapanış programına katıldı.

Programda konuşan Erbaş, çalıştay boyunca yetkin hocaların önemli konularda sunum yaptığını belirterek, "Bu tebliğ ve müzakerelerden çok faydalı sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. En kısa zamanda bu yoğun çalışmaların neticesini görmeyi arzu ediyorum" diye konuştu.

Çalıştayda yeni bir meal hazırlıklarının yapıldığını bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine hitap eden bir meal çalışmasına çok ihtiyaç var. Günümüz insanı Kur'an’ın mesajları ile ilişkisini önemli oranda mealler üzerinden kuruyor. Dolayısıyla bugün mevcut meallerin ötesinde, okuyucuya Kur'an-ı Hakim'in mesajlarını doğru ve anlaşılabilir bir yöntemle, akıcı ve yormayan bir üslupla, meal kavramının malul olduğu anlam kaybını mümkün mertebe en aza indirecek şekilde bir çalışma elzem hale gelmiştir."

Bugün sayıları yüzleri bulan meal-tercüme eserlerin bulunduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerimize düşen görev, Kur'an tercümeleri ile ilgili örnek bir çalışmayı ortaya koymaktır. Bu çalışma, aynı zamanda şimdiden bundan sonra yapılacak bütün meal çalışmaları için her açıdan bir standart oluşturacak, nitelik zemini haline gelecek ve rehberlik edecek düzeyde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eserlerin emek verildiği oranda kalıcı olacağına dikkati çeken Erbaş, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kapanış programına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ve kurul uzmanları ile birçok üniversiteden akademisyenler katıldı.