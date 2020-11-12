Aliyev: Ermenistan Karabağ'da verdiği zararlar için tazminat ödeyecek

12 Kasım 2020 Perşembe, 12:18

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri yetkililerle gerçekleştirdiği gündem toplantısında, Ermenistan’ın Karabağ’da neden olduğu zarara değinerek, konuyu uluslararası mahkemeye taşınacaklarını ifade etti.

Ermenistan tarafından Karabağ'da verilen hasarı "vandalizm ve askeri suç" olarak tanımlayan Aliyev, “Kurtarılan topraklarda konutlar, okullar, hastaneler, kamu binaları, tarihi anıtlar, atalarımızın mezarları ve camiler dahil binaların yüzde 99'u yıkıldı. Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek” dedi.