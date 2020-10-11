Aliyev: "Rusya Ermenistan'a ücretsiz askeri ekipmanlar sağladı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rus RBK televizyonuna açıklamada, Ermenistan'a askeri anlamda zarar verildiğini ifade ederek "Bu para nereden geliyor?" sorusunu sordu. Söz konusu ekipmanların Rusya tarafından verildiğini iddia etti. Aliyev açıklamalarına Twitter üzerinden devam ederek , "Azerbaycan tüm saldırılara gereken cevabı verecek" ifadesini kullandı.
Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği demeçte, son 2 haftada Ermenistan'a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyledi.
Ermenistan’ın söz konusu ekipmanları alacak bütçeye sahip olmadığını anlatan Aliyev, "Bu para nereden geliyor? Tüm bu ekipmanlar Rusya tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ermenistan'ın Türkiye ile sınır güvenliği bile Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya bir kez daha Ermenistan'ı kurtarmaya geldiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etsin" diye konuştu.
RUSYA İLE ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ
Aliyev, Rusya'nın Ermenistan üzerindeki söz konusu tahakkümü kullanması için görüşmeler yapıldığını belirterek, "Ermenistan’ın Karabağ işgalini sonlandırması için Rusya ile çok sayıda görüşme yaptık ancak bu gerçekleşmedi. Rusya'nın, Ermenistan'ı Azerbaycan’la çözüm yoluna gitmek konusunda ikna edebileceğine eminim. Çözüm ise Ermenistan'ın topraklarımızdan çekilmesi, vatandaşlarımızın topraklarına geri dönmesi ve tekrar birlikte yaşamaya başlamamızdır" ifadelerini kullandı.
CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN İHALİLİDİR
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tüm saldırılara gereken cevabı verecek" ifadesini kullandı.
Ateşkesi bozan Ermenistan'ın, Gence'deki sivilleri roketlerle hedef aldığını belirten Aliyev, bunun savaş suçu olduğunu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali anlamına geldiğini kaydetti. Saldırıları, "Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelere saygısızlık" olarak nitelendiren Aliyev, Ermenistan'ın siyasi ve askeri idaresinin bunun sorumlusu olduğunu belirtti.
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