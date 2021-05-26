Alman bakan vaka artışında Türkiye'den gelenleri sorumlu tutmuştu: Eleştirilere yanıt verdi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:50

Alman bakan, geçen yaz Türkiye ve Balkan ülkelerinden geri dönenlerin Almanya'daki vaka sayılarının artmasında etkili olduğu yönündeki açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi.

Alman haber kanalı n-tv'ye konuşan Spahn, Almanya'da salgın verilerini izleyen ve hükümetin salgın politikasına destek veren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) 2020 yılı raporuna tekrar baktığını belirterek "Eğer enfeksiyonun olduğu ülkelere bakarsanız, ilk 10 ülke arasında özellikle Balkan ülkeleri, Türkiye ve Almanların seyahat ettiği diğer tipik tatil ülkeleri olduğu görülebilir" diye konuştu.

Spahn, RKI'nin raporunda "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye seyahat edenlerin çoğunlukla orta yaşlarda ve çocuklu aileler olduğunu, bu kişilerin de çoğunlukla aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini, aile ziyaretlerinin de virüsün buluşmasında etkili olduğu" bilgisinin yer aldığına işaret etti.

SEYAHATLERİ TAKİP EDİYORUZ

Hırvatistan, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelere ise 20 ila 29 yaş aralığının ziyaret ettiğini ve bu ülkelere seyahat türünün farklı olduğunu kaydeden Spahn, bu yaz benzer bir durumdan kaçınmak istediklerini ve bu nedenle seyahatleri de takip ettiklerini vurguladı.

Şu anda yeni vakalar arasında yurt dışı kaynaklı bulaşların oranının yüzde 1'in altına gerilediğini de sözlerine ekleyen Spahn, "Bu bize, (yeni vakaların) yazın yapılan seyahatlerle çok ilgili olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Spahn, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, "Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinin 2020'de dönem dönem her iki vakadan birine neden olduğu ve bu yıl da benzer bir durumla karşılaşılabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Bu açıklama, Almanya'da yaşayan Türklerin ve Arnavutluk'un tepkisine neden olmuştu.

-DW Türkçe