Alman basınından Türkiye ve korona yorumu: Çok geç kaldık

07 Ağustos 2020 Cuma, 11:51

Almanya, koronavirüs vakalarında kaydedilen artışı dindirebilmek adına yeni önlemlere başvuruyor. Bu bağlamda Cumartesi gününden itibaren “riskli bölgeler” olarak adlandırılan yerlerden Almanya’ya gelenlere zorunlu koronavirüs testi uygulanacak.

Pforzheimer Zeitung’a göre bu doğru ancak geç kalınmış bir uygulama:

“Sağlık Bakanı Jens Spahn konuyu ne kadar evirip çevirse de şöyle bir gerçek var ki; yarından itibaren, riskli ülkelerden dönenlere yönelik zorunlu koronavirüs testi uygulamasında geç kalındı. İnsanların çoğu tatilden ya da Türkiye ve Hırvatistan örneğinde olduğu gibi aile ziyaretlerinden Almanya’ya döndü. Robert Koch Enstitüsü’nün dün açıkladığı bin yeni vaka sayısında bu durumun payı büyük ve daha başka sıkıntılar da var. Hastalığın uzun kuluçka dönemi nedeniyle, rakamlar iki hafta öncesinin gerçeğini yansıtıyor olabilir. Bu bağlamda asıl enfeksiyon oranının çok daha yüksek seviyede olma ihtimali var.”

‘TÜRKİYE’YE TANINAN HAK TEHLİKELİ’

Sözcü'de yer alan habere göre, aynı konuyu irdeleyen Volksstimme gazetesi ise Türkiye’nin dört ilinin “riskli bölgeler” listesinden çıkarılmasının doğru olmadığını savunarak aynı kararı talep eden Mısır gibi ülkeler için de bu kararın alınmaması gerektiğini ifade ediyor:

“Günlük vaka sayısı Almanya’da bini aştı. Bu, mayıs ayı başındaki ürkütücü seviye demek. Kim bu yeni rakamlar ışığında riskli bölgelerden dönenlere yönelik zorunlu testler hakkında bir şey söyleyebilir? Koronavirüs kalacak ve COVID-19’a karşı geliştirilmiş bir ilaç henüz yok. Ağır tedbirlere her an dönülmek zorunda kalınabilir. Ancak Almanya’nın elinde yeni bir kapanma dönemine girmeyi önleyecek olanaklar mevcut. Diğer ülkelerde bu böyle değil. O yüzden Mısır da şimdi riskli ülkeler listesinden çıkarılmayı talep ediyor. Türkiye’ye böyle bir hak tanımış olmanın tehlikeli olduğu anlaşılıyor. Bundan sonra alınacak her yeni riskli ülkeler listesinden çıkarma kararı daha da kötü olur.”