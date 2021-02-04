Alman eğlence sektöründen, bilet satışında Covid-19 testi zorunluluğu teklifi
Alman konser organizatörü CTS Eventim, ülkede düzenlenen etkinliklere katılım için korona virüs (Covid-19) testinin bir ön şart olarak getirilmesini talep etti.
Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken aralarında eğlence sektörünün de bulunduğu birçok sektör salgın nedeniyle zor anlar yaşıyor. Almanya merkezli konser organizatörü CTS Eventim Yönetim Kurulu Başkanı Klaus-Peter Schulenberg, Covid-19 salgını nedeniyle eğlence sektörünün zor dönemlerinden geçtiğini belirtti.
Schulenberg, "Covid-19’a karşı aşılanmış kişilerin, aşılandıklarını ibraz edebilecekleri bir aşı belgesi ile bilet alarak, etkinliklere katılabilme imkanı sunulması gerekli. Eğlence şirketleri, aşı kartlarını okuyabilecekleri şekilde sistemlerini kurarak tüm hazırlıklarını tamamlamasını, aşılama sayısının hızlı bir şekilde artmasını ve zor günler geçiren eğlence sektörünün canlanmasının önünün açılmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, CTS Eventim’in aşı teklifini destekledikleri ve nüfusun ne kadar hızlı aşılanırsa, çok katılımlı etkinlerin de tekrardan o kadar hızlı gerçekleşebileceği, fakat her şeyden önce tüm vatandaşların, salgının bir an önce üstesinden gelinebilmesi için katkıda bulunması gerektiği belirtildi.
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