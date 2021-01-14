Almanya'da 11 yıl sonra bir ilk

14 Ocak 2021 Perşembe, 13:28

Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı öncü verilere göre, %5 olan ekonomik daralma Reuters'ın beklentisi olan %5.1'in altında geldi. Daralma, 2009'da yaşanan küresel finansal krizde rekor seviyede gerçekleşen %5.7'lik daralmanın da altında.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyon hükümeti, şirketlerin ve tüketicilerin salgını fazla zarar görmeden atlatmasına destek olmak için dünyanın en büyük ekonomisinde Mart'tan beri benzeri görülmemiş canlandırma ve yardım önlemleri açıklamıştı.

Takvim etkisinden arındırılmış öncü verilere göre ise ekonomi %5.3 daraldı.