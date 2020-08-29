29 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:21

Augustus the Younger’ın neredeyse 400 yıl önce satın almayı deneyip başarısız olduğu 'olağanüstü' "Das Große Stammbuch", (17. yüzyılın birçok önemli Avrupalı figürünü içeren “dostluk kitabı”) Almanya, Wolfenbüttel'de inşa edilen kütüphane tarafından satın alındı.

1666'da 87 yaşında vefat eden House of Welf’in Alman üyesi Duke Augustus, adının verildiği dünyanın en eski kütüphanelerinden biri olan Herzog August Bibliothek'i oluşturan yüz binlerce kitaptan bazılarının toplanmasında büyük rol oynadı.

Augustus, 1648'de Augsburg'lu bir Alman tüccar ve diplomat olan Philipp Hainhofer'a ait bir kitabı satın almak için büyük uğraş verdi. Uzun süre seyahat eden Hainhofer, bulunduğu bölgelerin ileri gelenlerine elindeki amicorumalbümünü veya stammbuch olarak da bilinen dostluk kitabını boyamalarını ve imzalamarını rica etti. Kitap böylelikle zaman içinde gelişerek önemli bir vesika hâline geldi. Dünya genelinde yaklaşık 25.000 tarihi dostluk kitabı var, ancak Hainhofer'in Das Große Stammbuch'u, Cosimo De Medici, Kutsal Roma İmparatoru Rudolf II ile Danimarka ve Norveç Kralı Christian IV gibi önemli Avrupalı ??figürlerin imzalarını da içermesi bakımından bu türün en etkileyici örneği olarak kabul ediliyor. Hainhofer, bu süreçte görüştüğü her şahsa ait bir resmin de eserde bulunması için birer de sanatçı tayin etti. Böylelikle derlenmesi 50 yıldan fazla süren kitap için 100’den fazla çizim gerçekleştirilmiş oldu.

Herzog August Kütüphanesi’nin kurulmasına yardım eden Hainhofer, 1647'de vefat ettiğinde Duke August onun yıllar içerisinde meydana getirdiği bu değerli kitabı almaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu. Albüm daha sonra özel mülkiyet statüsü kazandı ve kamuya açık alanda bir daha görülmedi. 1931'de bir Londra müzayedesinde yeniden ortaya çıkıncaya kadar kitabın kaybolduğu dahi düşünüldü. Kitap, Duke August’un eseri ilk kez satın almayı deneyişinden 373 yıl sonra nihayet Herzog August Bibliothek'in raflarındaki yerini aldı.

Geçen yıl özel olarak Sotheby's'de satışa çıkarılan kitap, müzayede evindeki araştırmacıların kütüphane ile olan bağlantıları kullanmasıyla nihayet 2.8 milyon euroya Herzog August Bibliothek’e satıldı. Kütüphaneye ev sahipliği yapan Niedersachsen'in Bilim ve Kültür Bakanı Björn Thümler, bu satın almayı “Almanya'daki kültürel varlıkların korunması için ciddi ve oldukça şanslı bir girişim” olarak niteledi. Herzog August Müdürü Peter Burschel ise Federal Devletler Kültür Vakfı (Kulturstiftung der Länder) dâhil olmak üzere birçok kurum tarafından desteklenen ve finanse edilen bu satın almanın kütüphanenin, 1983'teki bir müzayede sırasında 8.1 milyon sterline Henry the Lion’ın ortaçağ el yazması İncil'inin satın almasından bu yana yaptığı en önemli atılım olduğunu söyledi.

Kaynak: The Guradian, Artfulliving