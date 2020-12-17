Almanya Covid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlamayı planlıyor
Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlanması planlanıyor.
Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, eyaletlerin sağlık bakanlarının yer aldığı Sağlık Bakanları Konferansı'nda Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının, beklenen onayına ve sevkiyatına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada, konferanstan çıkan sonuca göre "Eyaletler için Covid-19 karşı aşılama başlama tarihinin 27 Aralık olacağı", aşılamaya öncelikle bakım evlerinden başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Almanya'da aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı gerekiyor.
Ülke basınında EMA'nın, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararı, 21 Aralık Pazartesi günü vereceği ifade edilmişti.
Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri "BNT162b2" adlı aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.
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