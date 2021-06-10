Almanya Dijital Covid Sertifikası'nın uygulamaya gireceği tarihi duyurdu

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:22

Almanya'da koronavirüs aşısı yaptıranlar için geliştirilen CovPass'ın 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de Dijital Covid Sertifikası'nın tanıtımında yaptığı açıklamada, aşı merkezleri, eczacılar ve doktorların çift doz aşı olanlarla ilgili bilgileri dijital olarak sertifikalandırılacağını ifade etti.

Dijital Covid Sertifikası'na sahip olanların akıllı telefonlarına yükledikleri CovPass uygulamasıyla aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini vurgulayan Spahn, sertifikada ilgili kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, hangi firmanın aşısını olduğunun yanı sıra Covid-19'a yakalanıp yakalanmadığı bilgisinin de yer alacağını kaydetti.

SADECE AVRUPA İLAÇ AJANSI'NIN ONAYLADIĞI FİRMALARIN AŞILARI

Şu ana kadar aşı olanlar ise doktorlara ve eczacılara başvurarak, aşı karnesindeki verilerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu alacak ve bu kod uygulamaya kaydedilecek.

Dijital Covid Sertifikası'na şu an için sadece Avrupa İlaç Ajansı'nın onay verdiği aşılar kaydedilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson-Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.