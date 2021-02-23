Almanya koronavirüs nedeniyle sınır kontrollerini 3 Mart’a kadar uzattı

Almanya, koronavirüsün mutasyonlarından korunmak amacıyla Çekya ve Avusturya’nın Tirol eyaletine geçişlerdeki sınır kontrollerini 3 Mart’a kadar uzattı.

İHA
23 Şubat 2021 Salı, 15:54
Almanya koronavirüs nedeniyle sınır kontrollerini 3 Mart’a kadar uzattı
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Almanya, koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinden korunmak amacıyla 14 Şubat’ta başlattığı Çekya ve Avusturya’nın Tirol eyaletine geçişlerdeki sınır kontrollerini Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun itirazına rağmen 3 Mart’a kadar uzattı.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, sınırların kapatılması ve zorunlu seyahatlerin engellenmesi halinde serbest dolaşımda aksamalar olacağı belirtilmişti.

Almanya’da 14 Şubat’tan beri yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında ülkeye sadece oturma izni olanların girişine izin veriliyor. Kamyon şoförleri ve benzer mesleklere sahip sınır ötesi yolcular için istisnalar uygulanıyor. Almanya’ya gireceklerden en az 48 saat önce yapılmış koronavirüs testi isteniyor. 



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