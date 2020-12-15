Almanya Sağlık Bakanı, aşıda hedef “Noel’den önce onay verilmesi”
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 24 Aralık’ta başlayacak Noel Bayramı’ndan önce koronavirüs aşısı için Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay beklediklerini söyledi. Spahn, tedbirlere uyulması konusunda da çağrıda bulundu.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, halkta güven oluşması için Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara acil durum onayının değil, normal prosedür uygulanarak EMA tarafından bir onay verilmesini doğru bulduğunu belirtti. Almanya’daki kurumların da EMA’yı desteklediğini ifade eden Spahn, "Hedef Noel’den önce onay verilmesi" dedi.
Alman hükümetinin yarından itibaren Covid-19 tedbirlerini artırma kararı aldığına işaret eden Spahn, herkesi bu tedbirlere uymaya çağırdı.
DURUM CİDDİ
Basın toplantısına katılan Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de aralık ayında günlük Kovid-19 vaka sayılarının 12 bin ile 29 bin arasında seyrettiğine işaret ederek “Durum şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ciddi. Sayılar artıyor. Durumun daha da kötüleşme riski var" dedi.
Wieler, salgının başından bu yana RKI’ye yaklaşık 1,35 milyon Kovid-19 vakasının bildirildiğini, 1 milyonun biraz üzerindeki kişinin iyileştiğini, 22 bin 475 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
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