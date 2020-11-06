Almanya, Türkiye’nin tamamını yeniden riskli bölge ilan etti
Almanya, daha önce Türkiye’den dört kent için kaldırdığı ‘riskli bölge’ uyarısını yeniden hayata geçiriyor. Böylece Türkiye’nin tamamı riskli bölge ilan edilecek.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan ‘riskli bölgeler’ listesine 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'nin tamamının yeniden dahil edileceğini duyurdu. Daha önce Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya yaz aylarında uygulamanın dışında yer almıştı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Alman turistlerin popüler destinasyonları olan Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'nın şimdiye dek seyahat uyarısından muaf tutulduğunu anımsatarak "9 Kasım'dan itibaren seyahat uyarısı yeniden tüm Türkiye için geçerli olacak. Daha önce dört kent için yapılan istisna iptal edilecek" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de sadece hastalık belirtisi taşıyanların yeni koronavirüs vakası olarak kaydedilmesi nedeniyle alındığını vurguladı.
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