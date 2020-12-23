Almanya’da doktorların ayinler yasaklasın önerisine kiliseler karşı çıktı
Almanya’da doktorlar, koronavirüsün daha fazla insana bulaşmasının engellenmesi için Noel ayinlerinin yasaklanmasını istedi. Kiliseler ise yaptığı açıklamayla bu talebe karşı çıktı.
Almanya Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, yüksek seviyelerde seyreden koronavirüs vaka sayıları nedeniyle hükümetten Noel ayinlerinin yasaklanmasını isterken, kiliseler bu teklife karşı çıktı.
Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, Noel ayinlerini iptal edilmesi taleplerinin virüsün, özellikle kilise ayinleri sırasında ne kadar kolay bulaşabileceği bilindiği için, yüksek enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında temas kısıtlaması için ayinlerin iptal edilmesini istediklerini söyledi.
KİLİSEDEN AÇIKLAMA: ”MANEVİ REFAH KAYNAĞI”
Aachen Kilisesi Piskoposu Helmut Dieser ise Noel'in, Hristiyanlar için “yönelim, teselli ve manevi refah kaynağı” olduğunu ifade ederek, süpermarkette alışveriş yapmanın, kilisede ayine katılmaktan daha yüksek seviyede risk teşkil ettiğini savundu.
Almanya Evanjelist Kilisesi (EKD) Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da Noel ayinlerinin ülke çapında iptal edilmesine karşı çıkarak, "Kiliseler hiçbir risk oluşmamasına özen gösteriyor. Bu zamana kadar düzenlenen ayinlerde koruma kriterlerine uyuldu. Noel ayinleri de aynı kurallara uyularak yapılabilir" açıklamasında bulundu.
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