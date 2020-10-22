Almanya'da vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı
Almanya’da pandeminin başından bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 11 bin 287 kişide Covid-19 vakası tespit edildi.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi. Buna göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 287 artarak 392 bin 49’a yükseldi.
RKI tarafından verilen bilgide, "Salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" denildi.
Daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 17 Ekim’de 7 bin 830 olarak belirlenmişti. Son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 9 bin 905’e yükseldi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 306 bin 100'e ulaştı.
TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRMA KARARI ALINMIŞTI
Almanya’da geçen hafta Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50’den fazla yeni vaka görülen bölgelerde, Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alınmıştı.
Buna göre dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmeler 23.00-06.00'da saatleri arasında kapalı tutulacak. Bu saatler arasında açık olan benzin istasyonu gibi işletmeler, alkol satışı yapamayacak.
Açık alanlarda mesafe kuralına uyulmayan yerlerde, maske takma zorunluluğu ve temas kısıtlanması getirilebilecek.
Kapalı alanlarda yapılan kutlama ve toplantılara da en fazla 10 kişi katılabilecek.
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