Alpay Özalan, ABD'ye misilleme olarak kitap yazdı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:30

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kızılderililer ile ilgili 'kitap' çıkardı. Nobel Akademik Yayınları'ndan çıkan "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adlı 312 sayfalık kitabı için YouTube'da bir video yayımladı.

'YOĞUNLUKTAN 24 NİSAN'A YETİŞMEDİ'

Özalan, kitabı ABD'nin 'Ermeni Soykırımı' kararına karşılık olarak hazırladığını amacının ise 'İnsanlara kendi tarihini unutturmaya çalışan sözde medeni Batı'nın istilacı ve katliamcı geçmişini hatırlatmak' olduğunu savundu. Özalan, kitabı 24 Nisan'a yetiştirmeye çalıştığını ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle bunun mümkün olamadığını söyledi.

40 TL'den satışa sunulan kitabın arka kapağında şu ifadeler yer aldı:

"Kristof Kolomb, bir kâşif miydi yoksa gözünü altın ve hazine hırsı bürümüş bir korsan mıydı? Bartolomé de Las Casas; Kolomb'un seyir defterlerine yazmadığı, sakladığı hangi sırları açıklamıştı? Kızılderililer, 1492 yılından önce nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Gerçekten 'vahşi' miydiler? Aztek İmparatoru II. Montezuma, İnka İmparatoru Atahualpa ve diğer başka bazı Kızılderili liderler neden hep aynı davranışları sergilemişti? Bu bir tesadüf mü yoksa tarih kitaplarında bir yanıltma mı var? Codex Mendoza”nın üstünde hiç durulmayan gerçek neydi? 'Medeni' kolonyalizm niçin gerekliydi? Kurucu atalar arasında yer alan Amerikan başkanları, Kızılderililer hakkında ne düşünüyorlardı? Hangi başkanlar katliam emri vermişti? Kızılderilileri kimler nasıl katlettiler? Nasıl soykırımlar yaptılar? Topraklarını nasıl istila ettiler? Kendilerine nasıl köle yaptılar? Onları bize nasıl tanıttılar? Günümüzde, Kızılderililerin çileleri bitti mi?"