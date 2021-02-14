Altaylı: 'Madem bu kadar iyiydi adamı niye zorla istifa ettirdiniz?'

14 Şubat 2021 Pazar, 15:57

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İBB Eski Başkanı Kadir Topbaş'ı köşesine taşıdı.

"Kadir Topbaş iyi insandı, o yüzden severdim" diye yazan Altaylı, yazısında AKP'lilere seslendi:

"Madem bu kadar iyiydi, madem sizi bu kadar temsil ediyordu, adama son Başkanlık dönemini niye tamamlatmadınız? Adamı niye zorla istifa ettirdiniz? Adama niye açıkça olmasa da FETÖ’cü yaftasını takmaya çalıştınız."

Altaylı'nın bugünkü yazısı şöyle:

"Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Sevdiğim birisiydi. İyi insandı, o yüzden severdim. Yargılayıcı, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı değildi. Aynı fikirden olmanız, aynı siyaseti, aynı inancı paylaşmanız gerekmezdi. Yaptığı işleri ya da iş yapma biçimini de yüzde yüz onaylamam da gerekmiyor iyi insan olduğunu söylemek için. Bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi onun iyi insanlığı ve o yüzden önemli idi.

Ölümünün ardından kimse kolay kolay kötü bir şey söylemeyecektir. Zaten ilk açıklamalar da CHP’li belediye başkanlarından Yavaş ve İmamoğlu’ndan geldi. Sonrasında AK Parti ve CHP’den ve liderlerden. AK Partililer de CHP’liler de yaptığı hizmetlere övgüler yaptılar.

Ve tabii ortaya ilginç bir durum çıktı.

CHP’liler övünce “Yahu yaptığı hemen hemen her şeyi eleştirdiniz, demediğinizi bırakmadınız. Şimdi hizmetlerini övüyorsunuz, samimiyet bunun neresinde?” demezler mi?

AK Partililer övünce de “Madem bu kadar iyiydi, madem sizi bu kadar temsil ediyordu, adama son Başkanlık dönemini niye tamamlatmadınız? Adamı niye zorla istifa ettirdiniz? Adama niye açıkça olmasa da FETÖ’cü yaftasını takmaya çalıştınız” diye sormazlar mı?"