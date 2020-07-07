Altın fiyatları 7 yılın zirvesine koşuyor

07 Temmuz 2020 Salı, 09:24

Altın fiyatları, dünyanın bazı kısımlarında koronavirüs vaka sayısında artışlar gerçekleşirken, doların beş gün üst üste düştükten sonra istikrar kazanmasının ardından, güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin artmasının etkisiyle yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınında kaldı.

Tokyo, İran ve başka yerlerde yeni enfeksiyonların hızı, koronavirüste yeni dalga korkularını artırdı. Avustralya'nın en kalabalık iki eyaleti, yetkililerin vaka sayısındaki artışı kontrol altına alma çabaları dahilinde, Salı akşamından itibaren ortak sınırı kapatacak. ABD'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Anthony Fauci, koronavirüsü önlemek için geliştirilecek bir aşının enfeksiyona karşı koruyuculuk süresinin muhtemelen sınırlı olacağını söyledi.

Altının pazartesi günkü yükselişi, hisse senetleri ve baz metaller dahil risk varlıklarında görülen ralliye rağmen gerçekleşti. ABD'de, hisse senetlerinin göstergesi Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi üst üste beşinci seansta da yükselirken, teknoloji devler, Nasdaq Bileşik Endeksi'nin rekor seviyeye çıkmasına yardımcı oldu. Küresel hisse senetleri Pazartesi günü haftaya güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra Salı günü karışık seyretti. Japonya ve Güney Kore'de işlem gören hisseler geri çekilirken, Hong Kong ve Avustralya hisseleri dalgalıydı ve Çin hisselerinde ılımlı kazançlar görüldü.

BloombergHT'nin haberine göre, spot altın, Pazartesi günü yüzde 0.5 yükseldikten sonra fazla değişmeyerek Singapur saati ile 12:26'da ons başına 1,785.11 dolarda kaldı. Fiyatlar geçen hafta 1,789.28 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.2 düşerken, platin yüzde 0.2 değer kaybetti ve paladyum yüzde 0.1 yükseldi.

Kotak Securities analisti Madhavi Mehta, "Altın, hisse senetlerinde görülen sürekli yükselişe rağmen bu denli güç göstererek şaşırttı. Bunun temel nedeninin merkez bankalarından gelen yüklü likidite olduğunu düşünüyorum," dedi ve "Altın son kazançlarını koruyor, ancak 1,800 doları kırmak ve bunun üzerinde kalmak için yeterli ivmesi yok. Eğer birkaç seans daha bant seyri olursa ve hisse senetleri güçlü kalırsa, altın düzeltmelere karşı kırılgan olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada izlenecek önemli olaylar şöyle;

*State Street'e ait SPDR Gold Share Borsa fonundaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, geçen hafta ile birlikte üst üste 15 haftadır artış gösterdi ve varlıkların değeri 68 milyar dolara tırmandı. Bu, fonun kurulduğu 2004'ten bu yana en uzun haftalık kazanç serisini işaret ediyor.

*ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun haftalık verilerine göre, para yöneticileri 30 Haziran haftasında yükseliş beklentisi ile açtıkları pozisyon (uzun pozisyon) sayısını 4,337 artırarak 180,001 ile dokuz haftanın en yüksek seviyesine çıkardı.