Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:00

Altın fiyatları, yatırımcıların aşı gelişmelerine önem vermesi ve altın destekli Borsa yatırım fonlarından çıkmasıyla birlikte art arda dördüncü günde de düşüş yaşadı.

Pfizer’ın gerçekleştirdiği son klinik testlerin sonuçlarına göre şirket koronavirüse karşı yüzde 95 etkili bir aşı geliştirdi. Böylece Pfizer ABD’de hükümetten resmi olarak izin alacak ilk aşı şirketi olma yolunda ilerliyor.

Fakat New York’ta okullar kapatılırken, Polonya’da günlük rekor can kaybına ulaşılırken ve İtalya’da son yedi ayın en kötü can kaybına ulaşılırken, virüse dair endişeler hala devam ediyor.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, tüm dünyada altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkan yatırımcılarla birlikte bu fonlar bu yılki ilk aylık kaybına hazırlanıyor.

IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan, “Aşının kitlelere yayılması uzun sürecek olsa da şu anki aşı beklentileri pozitif yönde ve bu da güvenli limana ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talebi düşürdü.” dedi.

Spot altın, Singapur saatiyle 12:29’da yüzde 0.2 düşüş kaydederek ons başına 1,867.90 dolardan işlem gördü.

Gümüş yüzde 0.5 düşerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.