Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine koşuyor

24 Temmuz 2020 Cuma, 10:04

Atın fiyatları, küresel büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını desteklemesi ile birlikte ons başına 1,900 dolar civarında seyrediyor ve yaklaşık 9 yıl önce gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine adım adım yaklaşıyor.

Azalma işaretleri göstermeyen koronavirüs pandemisinin ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediğine ilişkin artan işaretler ve ABD ile Çin arasında son dönemde iyice artan gerginlik, altına yönelik talebi destekliyor. Altın üst üste yedinci haftada da yükselerek 2011'den bu yana en uzun haftalık kazanç serisini gerçekleştirmeye yönelirken, gümüş on yıllardır en büyük haftalık kazancını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Negatif reel faizler, zayıflayan dolar, sağlık krizinin ekonomik maliyetine ilişkin endişeler ve jeopolitik belirsizlikler, hem altın hem de gümüşü son 10 yılın en büyük yıllık kazancını gerçekleştirmeye yöneltti. UBS Group AG, düşük faiz ortamında metalin çeşitledirici olarak kalitesine dikkat çekerek, altın için kısa vadeli fiyat tahminini yükseltti ve metalin Eylül sonuna dek ons başına 2,000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

'ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Mobius Capital Partners'ın kurucularından ünlü yatırımcı Mark Mobius, "Faizler sıfır ya da sıfır seviyesi yakınında olduğu zaman, altın sahip olunması cazip bir araçtır, zira altınından faiz elde edememe endişeniz olmaz ve altın fiyatının piyasalarda belirsizliğin artması ile birlikte yükselmesini beklersiniz," dedi ve "Şimdilerde altın alıyorum ve almaya devam edeceğim, çünkü altın gerçekten yükselişte ve oldukça iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Spot altın yüzde 0.1 düşerek Singapur saati ile 09:16'da ons başına 1,885.52 dolara çıktı. Fiyatlar Perşembe günü 1,898.34 doları gördü ve 1,921.17 dolar ile Eylül 2011'de ulaştığı tüm zamanların en tüksek seviyesine yaklaşıyor. Spot gümüş yüzde 0.3 yükselerek ons başına 22.6566 dolara çıktı ve 1980'den bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Spot altın fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 40 dolar uzakta, ancak Comex piyasasında bazı vadeli kontratlar halihazırda daha yüksek seviyelerde işlem görüyor ve bu gelişme, yakında en aktif işlem gören kontrat haline gelecek olan kontratın zaten rekor seviyede olduğu bir duruma yol açabilir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde en fazla açılmış pozisyonu olan kontrat haline gelecek Aralık vadeli altın kontratı Perşembe günü 1,927.10 doları gördü ve en aktif kontratın Eylül 2011'de ulaştığı rekor zirve olan 1,923.70 doların üzerine çıktı.