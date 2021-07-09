Altın fiyatlarında son durum: Rüzgar tersine döndü

09 Temmuz 2021 Cuma, 09:23

Altın, delta varyantının yayılması ve güvercin para politikasının devam edeceğine dair beklentilerle art arda üçüncü haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Altın, Fed tutanaklarında politika yapıcıların varlık alım programını azaltmak için ekonomik toparlanmaya işaret eden daha somut verilere ihtiyacı olduğunu belirtmesi sonrasında perşembe günü dalgalı bir seyir izledi.

Bazı Fed üyelerinin ekonominin hedeflerden hala oldukça uzak olduğunu vurguladığının belirtildiği tutanaklarda enflasyonist baskılar konusunda çok az endişe duyulduğunun altı çizildi. Fed'in enflasyona yönelik risklerin gerçekleşmesi durumunda harekete geçmeye hazır olması gerektiği belirtildi.

ONS ALTIN FİYATI

Salı günü hızlı bir yükselişle bin 815 dolara tırmanan ons altın, sonrasında yeniden bin 800 doların altına geri çekilmişti. Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından bin 800 doların üzerinde tutunan ons altın, bin 803 dolar civarında seyrediyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Nisan ve Mayıs’ta küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yukarı yönlü hareketi takip ederek istikrarlı bir yükseliş kaydeden gram altın, Haziran başında 527 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini görmüştü. Sonrasında küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip eden gram altın, Haziran ortasından bu yana dar bir fiyat aralığında seyrediyor.