‘Altın nesil’ olarak nitelendirilen isimlerden Ceylan ve Salmaner 8 Ekim’de yakalanmıştı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Saklandıkları hücre evinde yakalanan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner’in, kullandıklarını inkâr ettikleri ByLock programı için isim ve soyadlarının yanı sıra memleketlerinin plaka koduyla işe başlangıç tarihlerini “kullanıcı adı” ve “şifre” yaptıkları ortaya çıktı.

AA’nın haberine göre, FETÖ’nün “altın nesil” olarak nitelendirdiği isimlerden Ceylan ve Salmaner hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2017’de, “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” ve “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlarında soruşturma başlatıldı. FETÖ firarileri, emniyetin fiziki ve teknik takip sonucu 3 yılın sonra 8 Ekim’de Etimesgut’taki hücre evinde yakalandı ve ardından tutuklandı. “FETÖ üyesi olmadıklarını” iddia eden sanıklar, ByLock başta olmak üzere örgüte ait haberleşme programlarını kullanmadıklarını da öne sürdü. Ancak soruşturma dosyasında yer alan ByLock analiz raporu, eski birinci sınıf emniyet müdürlerini yalanladı. Rapora göre Ceylan ve Salmaner, ByLock kullanıcı adı ve şifresi için kendi isim, soyadları ile memleketlerinin plaka kodu, işe başlangıç tarihi ve görev yerlerinin adlarını kullandı. Ceylan, 160454 ID ByLock hesabını 26 Ağustos 2014’te aktifleştirdi. Kullanıcı adını, memleketi Afyonkarahisar ve plaka kodundan esinlenerek “karahisar03” olarak belirleyen Ceylan, o tarihte ikamet ettiği Ankara’nın İncek semtinin ismini kullanarak “incek2014” şifresini oluşturdu. Ceylan’ın ByLock yazışma grubunda, FETÖ’den hakkında işlem yapılan eski emniyet müdürleri Cihangir Çelik, Lokman Kırcılı, Halit Turgut Yıldız, Kadir Ay, Ertan Yavaş, Selçuk Kızılay, İsmail Baş, Çetin Çelik ve Fazlı Öcal da yer aldı.

GİRİŞ YILINI KULLANDI

Salmaner ise örgüt üyeleriyle irtibat için “119021” ve “122730” ID numaralı iki ByLock hesabı kullandı. “husrev87” kullanıcı adını tercih eden Salmaner, yine isminin baş harfi ve işe giriş yılı olan 1987’den yararlanarak “[email protected]” şifresini oluşturdu. Salmaner, ifadesinde, “söz konusu programı kullanmadığını, kullanıcı adının kendisine ait olmadığını” iddia etti.

Ceylan ve Yamaner, 2015’te çıkarılan KHK ile resen emekli edilen bin 776 emniyet müdürü arasında yer aldı. Darbe girişiminden sonra Ceylan ve Salmaner’in rütbeleri geri alındı. FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ele geçirilen dijital belgelerde, Ceylan ve Salmaner’in “A5” olarak kodlandıkları, bunun da örgüte sadakat ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.