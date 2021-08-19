Altında son durum: Fed tutanakları açıklandı, yeniden artışa geçti
Altın fiyatlarında son durum... Altının ons fiyatı 1.777 dolara geriledi. Dolardaki hareketlilik sebebiyle 484 liraya düşen gram altın fiyatı ise yeniden 486 liraya çıktı. Ons fiyatındaki düşüşte Fed tutanakları etkili oldu
Dün 1.794 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu sabah 1.777 dolara geriledi. Altında günlük düşüş yüzde 0.6'yı buldu.
Bu düşüşte Fed tutanakları etkili oldu. Tutanaklarda yer alan bilgilere göre Fed üyeleri yıl sonundan önce varlık alım programında bir azaltıma gidilmesi gerektiğini düşünmüyor.
Dünkü düşüşte delta varyantıyla artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişe etkili olmuştu. Fed'in ABD ekonomisini destekleyici politikasını devam ettirmesi ise endişelerin şiddetini azalttı.
GRAM ALTINDA DOLAR HAREKETİ
Yurtiçinde ise gram altın dün dolardaki yükselişle beraber 488 liraya kadar yükselmişti. Bugün ise ons fiyatındaki gerilemeyle 484 liraya çekildi. Ancak doların 8.50 lirayı aşmasıyla gram altın da 486 liraya yükseldi.
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