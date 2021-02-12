Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 411,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını 2.755 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 411,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.790 dolar seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.
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