Anadolu Eğitim Sendikası: 'MEB asgari ücretin altında öğretmen çalıştırıyor'

21 Aralık 2020 Pazartesi, 12:42

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Öğretici, yaptığı yazılı açıklamada asgari ücret pazarlıklarının sürdüğü günlerde MEB’in kendisinin asgari ücretin altında ücretli öğretmen çalıştırdığına dikkat çekerek “Yasalarımıza göre asgari ücretin altında bir kişiyi çalıştırmak yasak iken ücretli öğretmenler neden ve nasıl asgari ücretin altında çalıştırılmaktadır?” diye sordu.

AÇLIK SINIRI EN AZ 2500 TL

Öğretici, ücretli öğretmenlerin karşı karşıya olduğu ekonomik tabloyu şöyle anlattı:

“80 bin ücretli öğretmenin görev yaptığı günümüzde bu öğretmenlere bir ders saati için 18.22 TL ödeme yapılmaktadır. Haftalık 30 saatten ayda toplamda 120 saat derse girebilen bir ücretli öğretmenin eline aylık yaklaşık 2200 TL geçmektedir. Kaldı ki ücretli öğretmenlerin büyük bir kısmı da haftalık ders saatini dolduramamakta ve bu ücretin dahi altında bir ücretle çalışmaktadır. Bu durumda açlık sınırının en az 2500 TL olduğu, asgari ücretin 2324 TL olduğu bir dönemde MEB eliyle asgari ücretin altında on binlerce ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır.”

2018’de açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda 2019’dan itibaren ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesinin öngörüldüğünü, ancak bir iyileştirme yapılmadığını hatırlatan Öğretici, “MEB ücretli öğretmenliği kalıcı bir istihdam modeli olarak görmemeli, öğretmen açığının olduğu her yere kadrolu öğretmen atamalıdır. Bu süre zarfında görev yapan ücretli öğretmenlere ise sözü verilen gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır” dedi.