Android Akademi'de San Francisco için yarışan 17 takım çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor

12 Ekim 2020 Pazartesi, 11:03

Google ürünleri ve Android teknolojisiyle; eğitim, tarım, siber güvenlik, afet ve sağlık konularında yaşanan toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üreten uygulamaların geliştirilmesi hedeflenen Android Akademi programına 431 takım başvurdu. Programın ilk ayağının kazananlarından Bluedot.co, Car4Future ve Sensgreen girişimlerini ve ekiplerini büyütmeye devam ediyor.

Bluedot.co, Growth Circuit'tan ön yatırım aldı; Car4Future, Avrupa'da çalışmalarını yaygınlaştırdı; Sensgreen ise EPDK ve ELDER tarafından düzenlenen Utility Day Girişimcilik Programında ilk üçe girdi ve ödüle layık görüldü.

Bu seneki başvuruların arasından ise üçü Covid-19 sorunlarına çözüm olmak adına sağlık, afet, siber güvenlik, tarım ve eğitim kategorilerinde toplam 17 takım seçildi.

Pandemi süreciyle birlikte tüm eğitim süreçleri dijital platformlara taşınan Android Akademi programında Ankara, Antep, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Maraş ve Sakarya'dan seçilen 17 takım, fikirlerini iş modeline dönüştürme yolculuğunda kendilerine destek olacak eğitimleri çevrimiçi olarak alıyor.

Google eğitmenleri tarafından Android yazılımı ve Google ürünleri hakkında mayıs ayında online teknik eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, temmuz ayı içinde yalın girişim eğitimleri, iş modeli üretimi, müşteri görüşmeleri, prototipleme, deneyim doğrulama, sunum eğitimleri olmak üzere online girişimcilik eğitimlerini tamamladılar.

Sonraki sürece mentorluk desteği ve sunum eğitimi alarak devam eden katılımcılardan finale kalanlar ekim ayında yapılacak Demo Day'de iş fikirlerini büyük jüriye sunma şansı elde edecekler.

Kazanan takımlar, hem San Francisco'ya gidecek hem de İTÜ ARI Teknokent'te verilecek inkübasyon ödülünün sahibi olacak.

Bu yıl ikincisini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül:

“Android Akademi ile amacımız girişimcilik heyecanı ile yola çıkmak isteyen, tarım, eğitim, sağlık, siber güvenlik ve afet konularında öne çıkan sorunları çözmek için kendi girişimlerini kurmak isteyen gençleri desteklemek. Android Akademi sadece bir girişimcilik programı değil. Katılımcılarının hem yeni bağlantılar edinebilecekleri hem de girişimcilik yolculukları boyunca desteklenecekleri bir destek mekanizması. Hem Girvak olarak biz hem de program ortaklarımız, gençlerin desteklenmesi ve girişimcilik ile toplumsal sorunları dönüştürmeleri için onlarla ile birlikte çalışmaktan çok mutlu ve heyecanlıyız.”

“İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi iş gücünün ve ekonominin dijitalleşmesinin gerekliliğini ve teknolojik araçların önemini bir kez daha bizlere gösterdi. Android Akademi sayesinde gençlerimiz, değişen dünyanın yeni sorunlarına Google ürünleri ve Android teknolojileriyle yenilikçi çözümler bulurken, Google olarak ülkemizdeki girişimcilik kültürünü desteklemek için çalışıyoruz” diyen Google Türkiye Kamu İlişkileri Müdürü Pelin Kuzey, akademinin ikinci ayağında kullanıcılar için kolay ve erişilebilir ürünler, uygulamalar geliştirmenin bu yılın ana teması olacağının altını çizdi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak, birincisi 2017 yılında gerçekleşen ve toplumsal sorunlara yenilikçi ve dijital çözümler geliştirmelerini amaçlayan Android Akademi'ye bu yıl da destek vermeye devam ediyoruz. Pandemi dönemi ile birlikte önemi giderek artan baştasağlık olmak üzere birçok sektörde, girişimciliğe olan ihtiyaç da artıyor. Artık hijyen,havacılık sektöründe yolcularımızın tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. İnanıyorum ki gençlerimiz bu girişimcilik ruhuyla birbirinden önemli sektörlerde toplumsal sorunların çözümüne büyük katkı sağlayacaklar” açıklamasında bulundu.

General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü, "General Mobile olarak Android Akademinin kurulduğu ilk günden itibaren orjinal ve cesur fikirleri olan gençlerimize elimizden gelen desteği vermekten çok mutluyuz. Bu yıl online gerçekleşen ve çalışmalarını bir adım daha ileriye götürerek geleceği yazmaya başlayan yeni takımlara başarılar dilediğini belirtti.

İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz ise; “Türkiye'ye girişimcilik kültürünü yayma ve ülkemizden çıkacak teknolojik girişimleri destekleme konusunda üstlendiğimiz misyonun bir parçası olarak Android Akademi'nin paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar binlerce girişimin başarı hikayesine şahitlik ettiğimiz İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezimizde, kazanan takımlara destek olmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.